Опасную свалку ртутных ламп обнаружили в Набережных Челнах

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Экологи выявили грубое нарушение законодательства в сфере обращения с опасными отходами в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Фото со свалкой отработанных ртутьсодержащих ламп прислал местный житель. Опасные предметы находились на территории одного из торговых центров города.
В отношении физического лица, нарушившего закон, составлен протокол за причинение вреда здоровью людей или окружающей среде.
Нарушителю также выдано представление об устранении свалки.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Автограде оштрафовали строительную базу за незаконное сжигание шин.