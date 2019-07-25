Опасную свалку ртутных ламп обнаружили в Набережных Челнах

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Экологи выявили грубое нарушение законодательства в сфере обращения с опасными отходами в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.



Фото со свалкой отработанных ртутьсодержащих ламп прислал местный житель. Опасные предметы находились на территории одного из торговых центров города.



В отношении физического лица, нарушившего закон, составлен протокол за причинение вреда здоровью людей или окружающей среде.



Нарушителю также выдано представление об устранении свалки.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Автограде оштрафовали строительную базу за незаконное сжигание шин.

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