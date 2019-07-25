(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Альметьевский ансамбль скрипачей «Фантазия» удостоился Гран-при международного конкурса-фестиваля «Когда мы вместе», который проходил в абхазском городе Сухум в рамках проекта «Планета талантов». Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.





На конкурс съехались солисты и коллективы из Новоуральска, Кемерово, Красноярска, Уфы, Самары, Сызрани, Рязани и других городов России.



Ансамблем скрипачей «Фантазия» детской музыкальной школы № 3 руководит Эльза Шагиахметова, концертмейстером является Марина Голубкова.



Камелия Котлыева (преподаватель Богданова Эльмира) получила звание лауреата 1-й степени. Жюри по достоинству высоко оценило выступление и профессионализм учениц и преподавателей музыкальной школы.

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