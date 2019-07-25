Татар-информ

26 июля 2019, 07:10

Общество

Будущий строитель аэродромов из Нижнекамска защитит российский флаг на мировом WorldSkills

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Общество

Будущий строитель аэродромов из Нижнекамска защитит российский флаг на мировом WorldSkills

Фото: e-nkama.ru

На региональном этапе WorldSkills Russia Ильназ занял первое место, на национальном чемпионате завоевал «бронзу».

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). 16-летний Ильназ Акмалов из Нижнекамского агропромышленного колледжа пополнил российскую сборную юниоров, которая поборется за победу с 22 по 27 августа в Казани на мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Ильназ родом из Актаныша, в Нижнекамск он приехал учиться. Здесь юноша уже год, и ему нравится. В свободное от учебы время любит гулять в парке «Семья».



Во время каникул Ильназ каждый день с 8.00 до 15.00 оттачивает профессиональные навыки в компетенции «Сантехника и отопление». Помогает ему в этом преподаватель Ильдар Сиразетдинов: они читают чертежи, по ним собирают конструкции. Иногда на подмогу приходят старшекурсники.



На региональном этапе WorldSkills Russia Ильназ занял первое место, на национальном чемпионате завоевал «бронзу». «Мог бы тоже стать первым, но сняли честно заработанные очки за лопнувший полотенцесушитель. Видимо, некачественный попался», – поделился парень.



Сейчас юный профи представит республику на мировом уровне вновь в компетенции «Сантехника и отопление». При этом основная специальность, на которую учится парень, – строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.

Высшее образование он планирует получать в Казани по направлению автомеханики. Ему с детства нравится ремонтировать машины. Вначале отец ругал мальчика за сломанные детали, но потом терпеливо показывал, как нужно ремонтировать. Своей машины у Ильназа пока нет, он тренируется на папиной и больше ничего не ломает.

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