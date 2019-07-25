Представители турфирм со всей России научились делать куклы-обереги в Лаишевском районе

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Туроператоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других российских городов оценили потенциал маршрута «Одна дорога – три народа», пишет «Камская новь».

Экскурсию по району для гостей провела директор музея Лаишевского края имени Г. Р. Державина Фарида Муртазина. За несколько часов предприниматели погрузились в традиции и быт различных народов, населяющих Лаишевский район.



В селе Никольское их встретили участники ансамбля «Каравон». Гостям открыли секреты народных костюмов, рассказали об истории села и самого праздника, давшего название творческому коллективу. Рассказ был дан в формате настоящего представления. Под заводные песни гости района сами пускались в пляс.





Руководители турфирм узнали, как водить хоровод особым, «каравонным» шагом и как всего за несколько минут изготовить куклу-оберег.





В Ташкирмени гости познакомились с кряшенским народом. Руководители туристических компаний побывали и на древнем городище «Бишек Тау» («Колыбель-Гора»). В сельском доме культуры ансамбль «Комеш» представил обычаи проведения праздника «Троица», в котором сочетаются христианские и языческие обряды.





В Атабаево гости узнали, как чтутся и передаются из поколения в поколение традиции татарского народа. Перед гостями выступили участники коллектива «Бибинур».



Посещение Лаишевского района произвело неизгладимое впечатление на тех, кто по долгу службы бывает в различных уголках мира. Они охотно покупали сувениры и оставляли восторженные отзывы.

«Радует, что совсем юные ребята вовлечены в фольклорные ансамбли, в которых участвовали еще их бабушки. Экскурсия выдалась очень увлекательной и познавательной», – поделились впечатлениями питерцы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.