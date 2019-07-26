Арт-команда «Фрукты» проведет в Альметьевске Лабораторию уличного искусства «Орнаменты города»

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Для всех юных любителей искусства в Альметьевске пройдет Лаборатория уличного искусства «Орнаменты города» от арт-команды «Фрукты». Событие будет проходить с 27 июля по 4 августа, принять в нем может любой желающий. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



На занятиях ребята узнают о разных жанрах паблик-арта и уличного искусства, а также проведут коллективное исследование пространства города. В конце курса всем участникам предстоит создать собственное произведение искусства, которое органично впишется в урбанистическую среду Альметьевска.



Ссылка на регистрацию открытие лаборатории 27 июля https://pablik-art-programma-skaz.timepad.ru/event/1026736/





Кроме того, начиная с 27 июля, каждые выходные, всех жителей Альметьевска и гостей города ждут бесплатные вело- и пешие экскурсии, каждая уникальна по маршруту и аудитории – в них могут принять участники от пяти до 50 лет. Нужно будет просто зарегистрироваться на сайте или в социальных сетях проекта. На велоэкскурсиях, тем, у кого нет велосипеда, выдадут бесплатный go bike.

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