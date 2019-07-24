Проект «Вежливые люди» выявит в Заинске лучшие и худшие организации в бюджетной сфере

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В рамках Года культуры в Заинском районе стартовал проект «Вежливые люди», с помощью которого проверят качество оказания услуг в учреждениях социальной сферы, передает «Заинск-информ».



Специалисты получат независимую оценку качества обслуживания при помощи ящиков анкетирования, которые установят в учреждениях бюджетной сферы, территориальных органах власти и предприятиях города.



Каждый желающий сможет выразить через анкету собственное мнение о качестве работы поликлиники, школы, детсада и других организаций социальной сферы.



Учреждения будут посещать специально обученные добровольцы под видом посетителей и оценивать оказываемые услуги. По результатам работы проекта определятся лучшие и худшие организации, предприятия, учреждения.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.