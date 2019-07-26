Нижнекамские шины вошли в число лучших товаров Татарстана

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Шины «КАМА 1260-2» стали золотым лауреатом и дипломантом конкурса «100 лучших товаров и услуг РТ». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района Татарстана.

«КАМА 1260-2» представляет собой комбинированную шину с рисунком протектора повышенной проходимости по бездорожью и лучшей самоочищаемостью. Ее традиционно используют на грузовиках «КАМАЗ» и «Урал».

Дипломантом I степени стала и Viatti Bosco Nordico – зимняя шипованная шина, предназначенная для полноразмерных внедорожников и кроссоверов.

Шина адаптирована для российских дорог, может проходить как по глубокому снегу, так и по растопленному реагентами льду на автомагистралях крупных городов.

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