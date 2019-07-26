Жительница Тетюшей удостоена двух грантов Росмолодежи

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Сразу два проекта молодых татарстанцев завоевали федеральные гранты Росмолодежи на Всероссийском молодежном форуме «Территории я смыслов», пишет газета «Авангард».



Одна из победительниц – тетюшанка Анна Мещерякова, директор Центра молодежного правоохранительного движения «Форпост».



«Очень рада, что мои проекты интересны. Будем стараться воплотить их в жизнь на благо тетюшан», – поделилась Анна Анатольевна.



В итоге тетюшанка получила персональный грант на реализацию своих проектов 150 тыс. рублей, а также грант в 2 млн рублей – на реализацию командного проекта.

Вторым грантополучателем стал Басыйр Ганиев из Набережных Челнов, специалист по работе с молодежью молодежного центра «Орион».

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