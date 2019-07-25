Биологические очистные сооружения в Нижнекамске запустят в конце августа

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В конце лета в Нижнекамске запустят биологические очистные сооружения, реконструкция которых вышла на финишную прямую, передает «НТР 24».

Важный для города объект в рамках «Дня открытых дверей» посетила молодежь, журналисты и ветераны ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин отметил, что задача этого мероприятия – показать все, доступно объяснить, какие мероприятия были сделаны. «При необходимости мы всегда будем организовать подобные встречи», – сказал руководитель предприятия.

Реконструкция первого этапа БОСов в Нижнекамске началась три года назад – в 2016 году. Первоначальный этап затронул узел механической очистки хозяйственно-бытовых стоков. Это существенно снизило концентрацию железа, алюминия, сульфатов, фенолов, формальдегида и метанола в стоках, проходящих через систему очистки.

На сегодняшний день на финишную прямую вышел второй этап реконструкции. В конце мая завершились строительные работы на БОСах, в данный момент запускаются биофильтры. Специалисты занимаются внедрением биоорганизмов, создающих внутри фильтров биопленку, которая поглощает дурно пахнущие газы.

Запустить БОС в Нижнекамске намерены в конце лета. Следующим этапом реконструкции станет запуск третьего резервного коллектора, связывающий промышленный узел с биологическими очистными сооружениями.



На реконструкцию БОСов в Нижнекамске нефтехимический гигант направил более 3 млрд рублей.

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