Татарстанское УФАС подозревает «Газпром газомоторное топливо» в завышении цен на метан

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В столице РТ прошло первое слушание по делу о высокой цене на метан на заправках компании «Газпром газомоторное топливо». Татарстанское УФАС России считает, что ответчик с 2015 года завышает цену на газомоторное топливо.



«Мы установили повышение цен на метан за последние 4 года на 54%. Подобной динамики нет ни у одного из видов газомоторного топлива и других видов топлива. Исходя из информации о том, что все заправки на территории Республики Татарстан в настоящее время эксплуатируются „Газпром газомоторное топливо“, здесь есть признаки доминирующего положения», — заявил член комиссии УФАС по РТ.



Представители ответчика отметили, что компанию нельзя назвать монополистом на рынке, ведь она конкурирует с поставщиками топлива традиционных видов и продавцами сжиженного углеводородного газа (СУГ). Кстати, от конкурентов и их цен на топливо зависят и цены на метан, которые сейчас в РТ держатся на уровне 16 рублей 20 копеек за кубометр.

Напомним, что в прошлом году продажи природного газа на АГНКС «Газпрома» в Татарстане превысили 35 млн кубометров. Если вина компании будет доказана, то ответчик заплатит штраф — от 0,01 до 0,15 от суммы, заработанной на метане. Однако представители компании отметили, что из 18 заправок успешными оказались только станции в Набережных Челнах и Казани.



«Основная доля заправок загружена на 10-13%, а их себестоимость колоссальная. „Газпром“ сегодня вкладывает, а прибыль будет через годы, десятилетия», — заявил представитель ответчика.



Перспективы у такого топлива действительно есть, ожидается, что уже к 2020 году рынок транспорта на метане вырастет и будет составлять от 10 до 50% всех транспортных средств. Сейчас в Татарстане на метане уже ездят около 6 тыс. машин: больше 5 тыс. автомобилей принадлежат частным лицам, еще 521 единица — это общественный транспорт, например казанские «краснобусы», кроме того, есть 132 единицы дорожно-коммунальной техники, рассказал в ходе слушания начальник отдела топливной инфраструктуры и газоснабжения Минпромторга Татарстана Рамиль Сахапов.



Следующее слушание по делу состоится во второй половине августа, к нему привлекут «Газпром межрегионгаз Казань».

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