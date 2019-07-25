Татар-информ

25 июля 2019, 19:33

Экономика и финансы

Татарстанское УФАС подозревает «Газпром газомоторное топливо» в завышении цен на метан

Рекомендуем

Экономика и финансы

Татарстанское УФАС подозревает «Газпром газомоторное топливо» в завышении цен на метан

Цена на природный газ выросла на 54% за последние 4 года, считает антимонопольная служба.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В столице РТ прошло первое слушание по делу о высокой цене на метан на заправках компании «Газпром газомоторное топливо». Татарстанское УФАС России считает, что ответчик с 2015 года завышает цену на газомоторное топливо. 

«Мы установили повышение цен на метан за последние 4 года на 54%. Подобной динамики нет ни у одного из видов газомоторного топлива и других видов топлива. Исходя из информации о том, что все заправки на территории Республики Татарстан в настоящее время эксплуатируются „Газпром газомоторное топливо“, здесь есть признаки доминирующего положения», — заявил член комиссии УФАС по РТ. 

Представители ответчика отметили, что компанию нельзя назвать монополистом на рынке, ведь она конкурирует с поставщиками топлива традиционных видов и продавцами сжиженного углеводородного газа (СУГ). Кстати, от конкурентов и их цен на топливо зависят и цены на метан, которые сейчас в РТ держатся на уровне 16 рублей 20 копеек за кубометр. 

Напомним, что в прошлом году продажи природного газа на АГНКС «Газпрома» в Татарстане превысили 35 млн кубометров. Если вина компании будет доказана, то ответчик заплатит штраф — от 0,01 до 0,15 от суммы, заработанной на метане. Однако представители компании отметили, что из 18 заправок успешными оказались только станции в Набережных Челнах и Казани. 

«Основная доля заправок загружена на 10-13%, а их себестоимость колоссальная. „Газпром“ сегодня вкладывает, а прибыль будет через годы, десятилетия», — заявил представитель ответчика. 

Перспективы у такого топлива действительно есть, ожидается, что уже к 2020 году рынок транспорта на метане вырастет и будет составлять от 10 до 50% всех транспортных средств. Сейчас в Татарстане на метане уже ездят около 6 тыс. машин: больше 5 тыс. автомобилей принадлежат частным лицам, еще 521 единица — это общественный транспорт, например казанские «краснобусы», кроме того, есть 132 единицы дорожно-коммунальной техники, рассказал в ходе слушания начальник отдела топливной инфраструктуры и газоснабжения Минпромторга Татарстана Рамиль Сахапов. 

Следующее слушание по делу состоится во второй половине августа, к нему привлекут «Газпром межрегионгаз Казань».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Датская компания в 2020 году внедрит в Татарстане «умные» тепловые сети
Новости дня
20:14
В казанском МКДЦ смогут сдавать кровь не прописанные в Татарстане доноры

Работа с единой федеральной базой доноров будет налажена с сентября этого года.

19:56
В Нижнекамске открыли первую площадку для выгула и дрессировки собак за 2 млн рублей

На новой площадке размещены деревянные тренажеры – змейка, стенка, тоннель, качели, бревно и барьер.

19:44
Исполком Набережных Челнов: Пелена в воздухе появилась в результате сибирских пожаров

На территории города пожаров нет: показатели в норме, превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе нет.

19:33
Татарстанское УФАС подозревает «Газпром газомоторное топливо» в завышении цен на метан

Цена на природный газ выросла на 54% за последние 4 года, считает антимонопольная служба.

19:31
В Челнах экс-начальник дознания ОП «Автозаводский» пойдет под суд за превышение полномочий

Сотрудник ППС увидел, как водитель «Лады» 12-й модели едет по встречке, и попытался его остановить.

19:28
Ряд домов трех районов Казани временно останутся без света

Причина отключения — плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций.

19:02
Роскачество выявило нарушения новых правил продажи молочной продукции в малой рознице
18:48
На пяти станциях соседних с Татарстаном республик пройдет «День пассажира»

Акция пройдет на станциях Алатырь, Васильево, Чернушка, Ижевск и Вятские Поляны.

18:22
Первые 49 паломников из Татарстана отправились в хадж

Первый заместитель муфтия пожелал паломникам выдержки и терпения.

18:15
Жительница Чистополя лишилась 200 тыс. рублей, пытаясь оформить кредит

Аферисты заверили женщину, что для получения денег ей необходимо оплатить оформление документов и услуги курьера.

18:04
В Казани впервые пройдет чемпионат России по радиоориентированию

В столицу республики съедутся свыше ста спортсменов со всей России, а также Англии и Литвы.

18:03
ОСВОД Татарстана получила новое снаряжение и оборудование на более чем 400 тыс. рублей

Деньги, которые пошли на закупку нового оборудования, ОСВОДовцы получили, став победителями всероссийского конкурса Президентских грантов.

17:43
Татарстанских студентов-программистов приглашают в «Сириус» на IT-смену от Яндекса

На смену попадут около 30 человек, которые справятся с задачами по программированию от Яндекса и пройдут собеседование с наставниками.

17:32
Ректор РИУ: За 10 лет число соблюдающих предписания ислама татар увеличилось на 3%

По словам Рафика Мухаметшина, количество мусульман среди татар регулярно исследуется.

17:23
Кружковое движение НТИ и WorldSkills Russia договорились о взаимной интеграции цифровых сервисов

Платформа «Талант» и проект «Билет в будущее» будут обмениваться информацией об участниках проектов, рекомендовать школьникам персональные программы.

17:10
Минниханов вошел в топ-15 самых популярных глав регионов, ведущих блоги в соцсетях

В июньском рейтинге «Медиалогии» Президент РТ обогнал губернаторов Саратовской области и Приморского края.

17:04
В Чувашии почтили память татарского драматурга Фатхи Бурнаша

Жители села Полевые Бикшики возложили цветы к памятному камню у родового дома писателя.

16:59
В Набережных Челнах судят владельцев ООО «РенБизнесАвто» за махинации с «КАМАЗами»
16:50
Только половина поступивших в Российский исламский институт завершает обучение

По словам ректора учебного заведения, поступить в институт не сложно, но обучение дается трудно.

16:42
Детские рисунки во всю стену и зоны песка и воды: детсад «Бала-Сити» провел экскурсию для заведующих

Руководители новых дошкольных учреждений Татарстана переняли методики, как творчески развивать малышей и учить нескольким языкам сразу.

16:26
Стартовала регистрация участников конкурсного отбора в Молодежный парламент РТ

Первый этап продлится до 15 августа — желающие могут подать свою заявку на участие в выборах на сайте molparlament.tatar.

16:10
В Казани обсудят проблемы сохранения историко-культурного наследия Центральной Азии и России

Международный форум пройдет с 26 по 28 июля в Казани, Свияжске и Болгаре.

16:00
В татарстанских кофейнях запустили систему лояльности с технологией распознавания лиц

Для получения скидки или бонусов посетителю достаточно ввести свой никнейм и сфотографировать лицо с помощью планшета на кассе.

15:38
Сабантуй, бассейн под открытым небом и «ПолитБои»: Мухаметшин посетил Азнакаевский район

Спикер республиканского парламента ознакомился с социальной инфраструктурой района и провел беседы с местными жителями.

15:28
Разработка «КРЭТ» Николая Колесова позволит Росгидромету вдвое точнее прогнозировать погоду

Оборудование успешно прошло апробацию на космодромах «Байконур», «Восточный», а также в условиях Арктики.

События