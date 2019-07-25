Богатая коллекция купца Заусайлова, проданная Нацмузею Финляндии в 1906 году, вернется в Казань

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Хельсинки заключено соглашение о новом выставочном проекте – демонстрации в Казани богатейшей коллекции археологических древностей нашего соотечественника – купца Василия Заусайлова, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Подписи под документом в присутствии министра культуры Татарстана Ирады Аюповой поставили директора музея-заповедника «Казанский Кремль» и Национального музея Финляндии.



Сторонами была достигнута договоренность о разработке совместной работы и определении ее основных направлений: концепции, перечня экспонируемых предметов, подготовки, изготовления научного этикетажа.



Коллекция Василия Ивановича Заусайлова насчитывает более 10 тыс. предметов. Около половины из них относятся к каменному веку, примерно 25% – к бронзовому и железному, остальное – керамика, стекло и предметы разных эпох.



К сожалению, после смерти купца его коллекция не смогла остаться в Казани. Стоимость ее была настолько велика, что ни музей, ни университет не смогли ее выкупить.



В 1906 году с ее описью ознакомился финский археолог Н. Тальгрен. По его рекомендации собрание казанского коллекционера приобрел Национальный музей Финляндии, где оно хранилось по сей день.

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