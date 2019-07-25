Исполком Набережных Челнов: Пелена в воздухе появилась в результате сибирских пожаров

(Набережные Челны, 25 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинцам, обеспокоенным тем, что над городом повис смог, исполком пояснил, что пелена в воздухе появилась в результате сибирских пожаров.

Сегодня Набережные Челны окутала бело-желтая пелена. Горожане, обеспокоенные этим явлением, обратились к руководству Автограда с вопросом, все ли в порядке с экологией.

Исполком со ссылкой на мнение экологов поспешил успокоить челнинцев. «На территории города пожаров нет: показатели в норме, превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе нет», — сообщил представитель городской администрации.

Экологи объяснили происходящее тем, что над городом повисла пелена. «Это атмосферное явление, которое представляет собой помутнение воздуха в виде сероватой, белесой или желтоватой пелены, образовавшейся вследствие скопления в воздухе большого количества мелких или твердых частиц пыли или дыма. Причиной мглы являются пожары в Сибири. Мгла со скоростью примерно 40 км/ч двигается дальше, к Волге. А вот последующее направление угадать сложно — над тем районом властвуют юго-западные потоки воздушных масс», — заявили специалисты.

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