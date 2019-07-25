За незаконную добычу известняка на фирму Альметьевска наложили сразу два штрафа на 1,2 млн рублей

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Решение о взыскании со строительной компании Альметьевского района более 300 тыс. рублей в пользу Минэкологии РТ принял Альметьевский городской суд. Данная сумма является счетом за возмещение вреда, причиненного данным предприятием окружающей среде, сообщает ведомство.



В прошлом году организацию привлекли к административной ответственности за незаконное изъятие 739 кубических метра известняка на участке недр Соловьевский в Альметьевском районе.



Госинспектор Ригина Рафагетдинова рассказала, что в 2018 году в ходе рейда было выявлено, что предприятие добывает полезное ископаемое за пределами лицензированного карьера.



«Нарушители природоохранного законодательства заплатили штраф в размере 800 тыс. рублей», – отметила Ригина Рафагетдинова.



Однако, по словам эколога, привлечение к административной ответственности не является основанием для освобождения от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный им вред.



«Теперь предприятию предстоит заплатить 317 520 руб.», – сообщила инспектор.

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