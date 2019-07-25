В Челнах экс-начальник дознания ОП «Автозаводский» пойдет под суд за превышение полномочий

(Набережные Челны, 25 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах возбудили уголовное дело на бывшего дознавателя ОП «Автозаводский». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Набережночелнинском подразделении СУ СК РФ по РТ.

По версии следствия, начальник отдела дознания ОП «Автозаводский» Оксана Демидова помогла избежать серьезного наказания пьяному водителю, который сбил, а потом «прокатил» на капоте своего автомобиля сотрудника ГИБДД.

24 ноября прошлого года сотрудник ППС увидел, как по встречке едет «Лада» 12-й модели и попытался остановить авто. Однако пьяный водитель легковушки сбил инспектора, после чего протащил на капоте.

После задержания нарушителю предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем за собой нанесение тяжкого вреда здоровью человека. Дознаватель, которая занималась делом, усмотрела в действиях водителя также признаки насилия в отношении представителя власти и хотела выделить их в отдельное производство. Однако Демидова запретила это делать. Более того, она передала 20 тыс. рублей пострадавшему патрульному с тем, чтобы тот изменил показания. Дескать, наезда на него не было. Следствие предполагает, что Демидова действовала небескорыстно. Факт получения взятки бывшей сотрудницей ОП «Автозаводский» устанавливается.

В результате мировой судья назначил пьяному лихачу наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишения права заниматься деятельностью, связанной управлением автомобилем, сроком на два года и 11 месяцев.

В уголовном деле, возбужденном в отношении экс-дознавателя ОП «Автозаводский», есть еще один эпизод – женщина за деньги помогла «вытащить» автомобиль со спецстоянки, куда его поместили после аварии. По версии следствия, в начале января Демидова у себя в кабинете договорилась подозреваемым по другому делу забрать его авто с штрафстоянки.

Оксане Демидовой предъявлено обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, подкупе и принуждении к даче ложных показаний, мошенничестве, превышении должностных полномочий. Женщина свою вину не признает.

Как сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в УМВД России по городу Набережные Челны, проверку по перечисленным фактам инициировало Управление собственной безопасности МВД по РТ. По итогам работы сотрудники управления передали материалы в Следственный комитет. Стоит отметить, что Оксана Демидова была уволена из полиции еще в марте текущего года.



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