(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). ОСВОД Татарстана получила новое снаряжение и оборудование на более чем 400 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«ОСВОДовцы Республики Татарстан стали победителями первого всероссийского конкурса Президентских грантов с проектом "Профилактика несчастных случаев и безопасность населения на водных объектах Республики Татарстан". В качестве награды общественная организация получила денежный грант в размере свыше 412 тыс. рублей, на который было закуплено оборудование и снаряжение», – уточнили в МЧС.

За право стать лучшими добровольцам пришлось соревноваться с 3600 участниками-претендентами на обладание грантом.

География проекта татарстанских общественников – 13 районов республики, где сконцентрировано наибольшее количество водоемов. Основной задачей проекта стали организация дежурств и патрулирований в местах массового скопления людей, обучение плаванию и безопасному поведению на воде детей и подростков в лагерях, а также обучение отдыхающих на воде приемам спасения и оказанию первой помощи пострадавшим.

Победа в Президентском гранте и весомые «призовые» на развитие вдохновляют татарстанских ОСВОДовцев на новые свершения. Теперь спасатели-общественники будут отправлять свои удачные проекты на республиканские и федеральные конкурсы.



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