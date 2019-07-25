Старинное здание в центре Мамадыша реконструируют под музей Мам

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В центре Мамадыша – по соседству с городским краеведческим музеем появится еще один музей – «Музей Мам», пишет газета «Нократ».



Данное решение озвучило руководство района на очередном заседании Совета. В настоящее время объект находится в частной собственности. Администрация города планирует выкупить здание у частного владельца и провести в нем реконструкцию.



Ремонтные работы в старинном XIX века постройки здании не проводились очень давно. Когда-то на первом этаже здесь работали магазины, второй этаж долгие годы служил гостиницей. Сейчас оно находится в списке культурно-исторических памятников города.



«Символично, что музей Мам хотят открыть именно в Мамадыше, ведь само название города призывает к этому», – отмечает источник.



Сотрудники краеведческого музея сообщили, что у них в арсенале уже имеются некоторые экспонаты для музея мам, работа над сбором оригинальных и эксклюзивных вещей продолжается.

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