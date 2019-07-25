В пяти дворах Верхнеуслонского района проведут благоустройство по программе «Наш двор»

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). На пяти дворовых территориях Верхнеуслонского района планируется благоустройство по республиканской целевой программе «Наш двор», пишет газета «Волжская новь».



Всего же по этой программе в республике планируется благоустроить более 9 тысяч дворов, в том числе и дворовые территории Верхнеуслонского района. Реализацию этого масштабного проекта обсудили на совещании руководители различных служб и ведомств района. Разговор прошел при участии замглавы района Сергея Осянина.



Сергей Викторович сообщил, что в районе планируется благоустройство не менее пяти дворовых территорий, куда входят 22 многоквартирных дома с общим количеством более тысячи человек.



По словам начальника, проект «Наш двор» включает комплексное благоустройство с максимальным удобством для жителей – будут установлены детские и спортивные площадки, места отдыха, пройдет ремонт внутридворовых дорог – это все позволит навести порядок во дворах многоквартирных домов.



Уже известно, что проект по благоустройству дворовой территории в Западном микрорайоне райцентра нашел поддержку у депутата Госсовета РТ от партии «Единая Россия» Валерия Власова, который будет курировать вопрос благоустройства именно данной территории.



26 июля состоится встреча с жителями данных домов, чтобы обсудить с ними весь комплекс вопросов, касающихся благоустройства. Замглавы района отметил, что активное участие самих жителей очень важно, ведь дворы благоустроят именно с учетом мнения жильцов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.