Ректор РИУ: За 10 лет число соблюдающих предписания ислама татар увеличилось на 3%

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Айгуль Шайхлисламова). 85% татар — мусульмане, 15% из них соблюдают предписания ислама. В 2008 году эта цифра составляла 12%. О результатах социологических исследований ректор Российского исламского университета Рафик Мухаметшин рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

По словам Рафика Мухаметшина, 85% — число постоянное, именно столько татар считают себя мусульманами. Это выяснилось в результате исследований, которые проводились в Татарстане.

«В 2001 году социологические исследования мы проводили сами, в 2008 году совместно с американским фондом Гэллапа, тогда этот показатель составлял 12%. Сейчас 15% татар являются соблюдающими предписания ислама верующими», — пояснил спикер. Он добавил, что это подтвержденные достоверные данные, которые совпадают с показателями, полученными другими социологическими исследованиями.

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