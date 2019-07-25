Татар-информ

25 июля 2019, 17:32

Духовная жизнь

Ректор РИУ: За 10 лет число соблюдающих предписания ислама татар увеличилось на 3%

Рекомендуем

Духовная жизнь

Ректор РИУ: За 10 лет число соблюдающих предписания ислама татар увеличилось на 3%

Фото: архив

По словам Рафика Мухаметшина, количество мусульман среди татар регулярно исследуется.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Айгуль Шайхлисламова). 85% татар — мусульмане, 15% из них соблюдают предписания ислама. В 2008 году эта цифра составляла 12%. О результатах социологических исследований ректор Российского исламского университета Рафик Мухаметшин рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

По словам Рафика Мухаметшина, 85% — число постоянное, именно столько татар считают себя мусульманами. Это выяснилось в результате исследований, которые проводились в Татарстане.

«В 2001 году социологические исследования мы проводили сами, в 2008 году совместно с американским фондом Гэллапа, тогда этот показатель составлял 12%. Сейчас 15% татар являются соблюдающими предписания ислама верующими», — пояснил спикер. Он добавил, что это подтвержденные достоверные данные, которые совпадают с показателями, полученными другими социологическими исследованиями.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Первые 49 паломников из Татарстана отправились в хадж
Новости дня
18:22
Первые 49 паломников из Татарстана отправились в хадж

Первый заместитель муфтия пожелал паломникам выдержки и терпения.

18:15
Жительница Чистополя лишилась 200 тыс. рублей, пытаясь оформить кредит

Аферисты заверили женщину, что для получения денег ей необходимо оплатить оформление документов и услуги курьера.

18:04
В Казани впервые пройдет чемпионат России по радиоориентированию

В столицу республики съедутся свыше ста спортсменов со всей России, а также Англии и Литвы.

18:03
ОСВОД Татарстана получила новое снаряжение и оборудование на более чем 400 тыс. рублей

Деньги, которые пошли на закупку нового оборудования, ОСВОДовцы получили, став победителями всероссийского конкурса Президентских грантов.

17:43
Татарстанских студентов-программистов приглашают в «Сириус» на IT-смену от Яндекса

На смену попадут около 30 человек, которые справятся с задачами по программированию от Яндекса и пройдут собеседование с наставниками.

17:32
Ректор РИУ: За 10 лет число соблюдающих предписания ислама татар увеличилось на 3%

По словам Рафика Мухаметшина, количество мусульман среди татар регулярно исследуется.

17:23
Кружковое движение НТИ и WorldSkills Russia договорились о взаимной интеграции цифровых сервисов

Платформа «Талант» и проект «Билет в будущее» будут обмениваться информацией об участниках проектов, рекомендовать школьникам персональные программы.

17:10
Минниханов вошел в топ-15 самых популярных глав регионов, ведущих блоги в соцсетях

В июньском рейтинге «Медиалогии» Президент РТ обогнал губернаторов Саратовской области и Приморского края.

17:04
В Чувашии почтили память татарского драматурга Фатхи Бурнаша

Жители села Полевые Бикшики возложили цветы к памятному камню у родового дома писателя.

16:59
В Набережных Челнах судят владельцев ООО «РенБизнесАвто» за махинации с «КАМАЗами»
16:50
Только половина поступивших в Российский исламский институт завершает обучение

По словам ректора учебного заведения, поступить в институт не сложно, но обучение дается трудно.

16:42
Детские рисунки во всю стену и зоны песка и воды: детсад «Бала-Сити» провел экскурсию для заведующих

Руководители новых дошкольных учреждений Татарстана переняли методики, как творчески развивать малышей и учить нескольким языкам сразу.

16:26
Стартовала регистрация участников конкурсного отбора в Молодежный парламент РТ

Первый этап продлится до 15 августа — желающие могут подать свою заявку на участие в выборах на сайте molparlament.tatar.

16:10
В Казани обсудят проблемы сохранения историко-культурного наследия Центральной Азии и России

Международный форум пройдет с 26 по 28 июля в Казани, Свияжске и Болгаре.

16:00
В татарстанских кофейнях запустили систему лояльности с технологией распознавания лиц

Для получения скидки или бонусов посетителю достаточно ввести свой никнейм и сфотографировать лицо с помощью планшета на кассе.

15:38
Сабантуй, бассейн под открытым небом и «ПолитБои»: Мухаметшин посетил Азнакаевский район

Спикер республиканского парламента ознакомился с социальной инфраструктурой района и провел беседы с местными жителями.

15:28
Разработка «КРЭТ» Николая Колесова позволит Росгидромету вдвое точнее прогнозировать погоду

Оборудование успешно прошло апробацию на космодромах «Байконур», «Восточный», а также в условиях Арктики.

15:16
Специалисты в Казани обсудили вопросы обеспечения безопасности пребывания детей в лагерях

В Кабмине РТ прошло плановое заседание Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи.

15:05
В сентябре Казань примет финал конкурса «Цифровой прорыв»

В состав команд войдут финалисты региональных отборочных этапов, которые проходили в 40 городах России с 8 июня по 28 июля.

15:01
В Казани нетрезвая автоледи устроила аварию, в которой пострадала 14-летняя пассажирка авто

ДТП произошло накануне около полуночи напротив дома № 8 по улице Лейтенанта Красикова.

14:50
На фестивале еды на Кремлевской набережной приготовят жареную чучвару и крафтовые пельмени

Гости и жители столицы смогут попробовать кальмары в апельсиновом перце на гриле, жареную чучвару, паэлью с курицей, киймаки баб, узбекский плов, уху.

14:38
Татарстанский Минтранс выступил за распространение «Платона» на местные дороги

Предложение прозвучало на межрегиональном совещании Госавтодорнадзора в Казани.

14:30
Татарское республиканское управление инкассации отметит свой 80-летний юбилей

Празднование состоится 1 августа в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон».

14:20
Минтранс РФ намерен отрегулировать отдельным законом сервисы совместных поездок

О том, что ведомство готовит такой законопроект, стало известно на совещании в Казани.

14:11
За посылку с препаратами, повышающими выносливость и мужскую силу, житель РТ отправится в колонию

Суд признал 33-летнего жителя Агрыза виновным по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».

События