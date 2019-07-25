Минниханов вошел в топ-15 самых популярных глав регионов, ведущих блоги в соцсетях

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в топ-15 самых цитируемых в СМИ руководителей регионов, ведущих блоги в соцсетях. Рейтинг руководителя республики в июне вырос сразу на 4 позиции. Об этом говорится в исследовании компании «Медиалогия».

«Рустам Минниханов в Instagram опубликовал видео, где на республиканском фестивале “День молодежи” в Казани попробовал себя в качестве диджея», – поясняется в комментарии к рейтингу одна из причин роста популярности блога Президента РТ.

Любопытно, что в сравнении с майским рейтингом «Медиалогии» Рустам Минниханов обогнал нескольких коллег среди руководителей регионов России, в том числе губернатора Саратовской области Валерия Радаева и главу Приморского края Олега Кожемяко.

Лидерами рейтинга самых цитируемых губернаторов-блогеров России в июне так же, как и в мае, стали мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

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