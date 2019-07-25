В Роспотребнадзоре ответят на вопросы татарстанцев о качестве и безопасности плодов и овощей

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Управление Роспотребнадзора по РТ с 29 июля по 12 августа проведет горячую линию, во время которой специалисты проконсультируют по вопросам качества и безопасности плодовоовощной продукции и срокам годности, сообщает пресс-служба федеральной службы.

Граждане могут задать интересующие вопросы по телефону: 2733485 с 10 утра и до 5 вечера в будние дни (перерыв с 12.00 до 12.45).

Кроме того, в круглосуточном режиме можно получить консультацию в Едином консультационном центре Роспотребнадзора РФ по телефону: 88005554943, а также с 9 утра и до 5 вечера в будние дни в Консультационном центре для потребителей по телефону: (843) 221-90-16.

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