Татар-информ

25 июля 2019, 18:15

Происшествия

Жительница Чистополя лишилась 200 тыс. рублей, пытаясь оформить кредит

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Происшествия

Жительница Чистополя лишилась 200 тыс. рублей, пытаясь оформить кредит

Аферисты заверили женщину, что для получения денег ей необходимо оплатить оформление документов и услуги курьера.

 (Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Жительница Чистополя лишилась 200 тыс. рублей, пытаясь оформить кредит. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«15 июля женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что заявительнице одобрен кредит. Однако для его получения необходимо заплатить комиссию и за оформление документов по кредиту, а также оплатить доставку курьером», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Женщина, не желая упускать выгодное предложение, перевела на указанный мошенниками номер счета более 200 тыс. рублей. После этого аферисты перестали выходить на связь, а потерпевшая обратилась в полицию.

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