(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Жительница Чистополя лишилась 200 тыс. рублей, пытаясь оформить кредит. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«15 июля женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что заявительнице одобрен кредит. Однако для его получения необходимо заплатить комиссию и за оформление документов по кредиту, а также оплатить доставку курьером», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Женщина, не желая упускать выгодное предложение, перевела на указанный мошенниками номер счета более 200 тыс. рублей. После этого аферисты перестали выходить на связь, а потерпевшая обратилась в полицию.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.