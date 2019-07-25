В Чувашии почтили память татарского драматурга Фатхи Бурнаша

(Шыгырдан, 25 июля, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). Сегодня в селе Полевые Бикшики Батыревского района Чувашской Республики вспоминали видного татарского писателя Фатхи Бурнаша. Жители и гости села возложили цветы к камню, установленному рядом с родовым домом писателя. В мероприятии участвовала корреспондент ИА «Татар-информ».

«У каждого региона свой бренд. Фатхи Бурнаш — это достояние не только села Бикшики, но и всех татар Чувашии. Он классик татарской литературы. Мы росли на его произведениях», — поделился председатель национально-культурной автономии татар Чувашии Фарит Гибатдинов.

Он отметил, что самое известное произведение Бурнаша — «Яшь йорэклэр» («Молодые сердца») — до сих пор не сходит с театральной сцены, так как пьеса раскрывает сущность татар, точно описывает национальную среду. Фарит Гибатдинов подчеркнул, что татары Чувашии знают и гордятся своими земляками — известными писателями и поэтами. Среди них — писатель и драматург, сценарист Ркаиль Зайдулла, поэт Рустем Сульти и другие.

В поминальном мероприятии приняли участие потомки Фатхи Бурнаша — Асадулла хазрат Бурнашев и Адип хазрат Каштанов.

Жители села также отметили, что тополь у родового дома Фатхи Бурнаша был посажен самим писателем.

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