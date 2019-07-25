Только половина поступивших в Российский исламский институт завершает обучение

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Айгуль Шайхлисламова). Только половина поступивших на очное отделение Российского исламского института студентов завершает обучение и получает дипломы. Об этом ректор Российского исламского института и Казанского исламского университета Рафик Мухаметшин рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной приемной кампании в руководимых им вузах.

«Если на очное отделение по направлению религии возьмем около 40 человек, и из них дипломы получат 15 — 20 человек, то это считается очень хорошим результатом. Но все 15 из них молодые люди, готовые всем сердцем служить исламу и стать имамом», — уточнил ректор. По его словам, такая проблема существует не только в Российском исламском институте, но и в других религиозных учебных заведениях.

По словам Рафика Мухаметшина, студентам сложно обучаться в религиозном вузе. Например, проживающим в общежитии обязательно совершение утреннего намаза. Также сложно изучать арабский язык, пояснил ректор. Он отметил, что некоторые студенты были отчислены из-за несоблюдения канонов шариата — за посещение ночных клубов и употребление алкоголя. В то же время случаев, когда за несоблюдение канонов шариата были отчислены девушки, в институте не было, сказал он.

Обучение в Российском исламском институте ведется на очном, заочном и вечернем отделениях. «На заочное и вечерние отделения приходят студенты старшего возраста, они идут по собственному желанию, выбору. Их не заставляли родители, и они не „косят“ от армии. Поэтому они учатся старательно», — рассказал Рафик Мухаметшин.

По словам ректора, в учебное заведение попадают и те, кто хотел бы избежать призыва в армию, и кто не смог сдать ЕГЭ. «На очном отделении, особенно после первого курса, многих студентов отчисляем, потому что какой смысл их „тянуть за уши“ четыре года», — отметил он.

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