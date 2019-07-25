В казанском МКДЦ смогут сдавать кровь не прописанные в Татарстане доноры

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). С сентября этого года специалисты отделения заготовки крови Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ) начнут работать с единой федеральной базой доноров, сообщает пресс-служба Минздрава РТ

«Это значит, что скоро сдавать кровь в МКДЦ смогут не только граждане, имеющие татарстанскую регистрацию, как сейчас, но и жители Казани и республики, которые прописаны в других регионах», — говорится в сообщении.

В Единую федеральную базу внесены необходимые данные доноров, в том числе результаты всех анализов биологических жидкостей, которые когда-либо где-либо в России сдавал донор со стажем, или человек, который только начинает сдавать кровь для других людей.

Отмечается, что с сентября 2019 года, перед тем как позволить донору с регистрацией в других регионах страны сдать кровь, его проверят по единой базе.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в России будет ужесточен контроль качества донорской крови.

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