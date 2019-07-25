(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Ряд домов трех районов Казани временно останутся без света 26 июля, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, с 8 утра и до 8 вечера в Московском районе электричество отключат в домах №№ 100 — 108 (четные номера, включая 106а и 106б) по ул. Декабристов, № 22 по проспекту Ибрагимова и №№ 4,6 по проспекту Ямашева.

В это же время в Кировском районе останутся без света дома по адресам: ул. Иртышская, №;№ 2, 2/1, 3/1, 4, 5/1, 6/1, 7, 8, 9, 9/1, 10/1,11, 12, 13/1, 14, 16, 18; ул. Канашская, №№ 3/1, 5/1, 7, 15, 15/1, 15/3, 17, 17/1; ул. Кольцова, №№ 69, 70, 71, 74, 75а, 76, 77, 79, 81/2, 81/3, 82, 84, 85, 85а, 86, 87, 87а, 88 — 91, 98; ул. Коммунаров, №№ 26, 30, 34, 36/81, 41, 42/1, 42/2; ул. Малая Крыловка, №№ 3/2, 4, 5, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 12/83, 13/85, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 26/28, 28/1, 28/2, 30, 34, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49; ул. Проточная, № 6; ул. Соловецких Юнг, № 7; ул. Труда, №№ 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а.

В Приволжском районе с 8 утра и до 5 вечера не будет света в домах по адресам: ул. Завойского, № 2; ул. Р. Зорге, № 86; ул. Кул Гали, №№ 1, 2, 3, 5а, 11/52а, 11/52б; ул. Ю. Фучика, №№ 52, 54, 56, 87. Также электричество будет отсутствовать в частном секторе по улицам Бригадная, Победы, Оренбургский проезд, Оренбургский тракт, садоводческих товариществах «Дружба» и «Дорожник», в поселке Алтан по улицам Аланлык, Заветная, Каенсар и Уртак.

Причина отключения — плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, техобслуживание оборудования распределительных сетей.

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