Театрам хотят упростить сдачу в аренду помещения для буфета и торговли

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Минкультуры России предложили театрам упростить порядок сдачи в аренду помещений для оказания услуг общественного питания и мелкорозничной торговли. Документ был опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что театрам следует разрешить заключать с организациями общепита и торговли договоры возмездного оказания услуг без проведения торгов в отношении соответствующего имущества. При необходимости театр сможет менять месторасположение кафе или буфета.

«Возможность заключения возмездных договоров оказания услуг позволит театрам предлагать более конкурентные условия соответствующим организациям и тем самым избежать простаивания площадей», — считают авторы инициативы, добавив, что подобное решение увеличит конкуренцию между организациями и предпринимателями.

Сейчас при заключении договора аренды независимый оценщик определяет рыночную арендную ставку. Поскольку театрам не разрешено использовать свое имущество в других целях, они не могут найти арендатора, способного нести указанные расходы на аренду. Помещения при этом простаивают.

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