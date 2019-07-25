Татар-информ

25 июля 2019, 21:06

Культура

Театрам хотят упростить сдачу в аренду помещения для буфета и торговли

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Культура

Театрам хотят упростить сдачу в аренду помещения для буфета и торговли

Согласно инициативе театры смогут заключать договоры с предпринимателями и организациями без проведения торгов.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Минкультуры России предложили театрам упростить порядок сдачи в аренду помещений для оказания услуг общественного питания и мелкорозничной торговли. Документ был опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. 

В пояснительной записке отмечается, что театрам следует разрешить заключать с организациями общепита и торговли договоры возмездного оказания услуг без проведения торгов в отношении соответствующего имущества. При необходимости театр сможет менять месторасположение кафе или буфета. 

«Возможность заключения возмездных договоров оказания услуг позволит театрам предлагать более конкурентные условия соответствующим организациям и тем самым избежать простаивания площадей», — считают авторы инициативы, добавив, что подобное решение увеличит конкуренцию между организациями и предпринимателями.

Сейчас при заключении договора аренды независимый оценщик определяет рыночную арендную ставку. Поскольку театрам не разрешено использовать свое имущество в других целях, они не могут найти арендатора, способного нести указанные расходы на аренду. Помещения при этом простаивают.

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