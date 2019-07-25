Татар-информ

25 июля 2019, 15:38

Официальная хроника

Сабантуй, бассейн под открытым небом и «ПолитБои»: Мухаметшин посетил Азнакаевский район

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Официальная хроника

Сабантуй, бассейн под открытым небом и «ПолитБои»: Мухаметшин посетил Азнакаевский район

Спикер республиканского парламента ознакомился с социальной инфраструктурой района и провел беседы с местными жителями.

(Азнакаево, 25 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин посетил с рабочей поездкой Азнакаевский район, ознакомившись с социальной инфраструктурой и пообщавшись с местными жителями. 

«Мы оказываем помощь людям, отвечаем на их вопросы, вместе с ними обсуждаем задачи, находя согласованное решение. Мы открыты для людей, они с пониманием и радостью идут на эти контакты и встречи», — обозначил председатель Госсовета РТ цель поездки в беседе с журналистами. 

Он отметил, что в Азнакаевском районе есть проблемы с нехваткой рабочих мест, с ремонтом общежитий, с работой общественного транспорта. «Это частные вопросы, о которых мы смогли договориться на месте и вместе с администрацией районов, и тут же были приняты меры», — добавил спикер.

Программа Мухаметшина в Азнакаевском районе началась с Сабантуя для людей с ограниченными возможностями здоровья. На праздничной площадке жители смогли получить консультации от представителей Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования, отдела соцзащиты района.

Также гости из Казани посетили бассейн под открытым небом рядом со стадионом «Юбилейный». Объект открылся после реконструкции в июле прошлого года. На ремонт бассейна ушло 60 млн рублей. Как отметил глава района Марсель Шайдуллин, бассейн в современном стиле стал излюбленным местом отдыха не только для азнакаевцев, но и для населения юго-восточного региона республики.

В Азнакаевском политехническом техникуме Фарид Мухаметшин посетил полуфинал молодежного ток-шоу «ПолитБои». Спикер республиканского парламента заслушал презентации молодых людей на тему нацпроектов и дал свои замечания. Он заявил, что реализация национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, — это беспрецедентный случай. Одна из задач активистов — максимально освещать эту тему на подобных мероприятиях, заметил он.

Затем гости направились в Азнакаевскую центральную больницу. За последние полтора года учреждение привлекло 40 новых врачей. «Руководство района и ЦРБ приложили максимум усилий, чтобы укомплектованность врачей выросла. В принципе, в Азнакаево она выше, чем у соседей. Это свидетельствует о том, что медицинская помощь жителям доступна», — заявил первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев на встрече с жителями района.

Отметим, что в рамках партийных проектов «Единой России» в Азнакаевском районе в этот день также был организован прием населения врачами республиканских медучреждений, специально приехавшими из Казани. Также в спортивно-туристической базе «Парус» обсудили практики по организации оздоровительной кампании.

Региональный партийный проект «День „Единой России“» реализуется в Татарстане с 2004 года. В этот день депутаты Госсовета РТ — члены фракции «Единая Россия», руководители регионального отделения партии работают в одном из муниципальных районов. Программа мероприятий в каждом районе формируется с учетом анализа предложений и проблем, с которыми жители обращаются к депутатам и в общественные приемные партии.

Цели проекта — открытый разговор с жителями, обсуждение нерешённых проблем и вопросов для дальнейшей работы.

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