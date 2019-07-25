Татарстанских студентов-программистов приглашают в «Сириус» на IT-смену от Яндекса

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Студентов-программистов из Татарстана приглашают принять участие в бесплатной проектной смене, которую проводят образовательный центр «Сириус» и Яндекс. Об этом сообщает пресс-служба Минобра РТ.

Основной упор будет сделан на компьютерное зрение, системы хранения данных, автоматическую обработку текста и машинное обучение, анализ, дизайн и оптимизацию квантовых алгоритмов.

Чтобы принять участие в смене, нужно оставить заявку на сайте образовательного центра и решить набор задач по программированию от Яндекса. Самые успешные студенты пройдут собеседование с наставниками, а всего на смену, которая пройдет в ноябре, попадут 25 — 30 человек.

«Для ребят это будет полное погружение в процесс создания новых технологий. Две недели, практически 24/7 они будут писать код в тесном контакте с наставниками», — рассказала руководитель службы академических программ Яндекса Евгения Куликова.

По ее словам, «фишка» смены в том, что ребята попытаются воспроизвести результаты последних научных достижений в области машинного обучения, отработают механизмы их внедрения в производство.

Организаторы обещают, что помимо опыта в прикладных исследованиях и машинном обучении ребята получат большой плюс в резюме, который позволит легко устроиться на стажировку.

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