Специалисты в Казани обсудили вопросы обеспечения безопасности пребывания детей в лагерях

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Кабмине РТ прошло плановое заседание Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи под председательством вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой, сообщает пресс-служба Правительства республики.

В заседании участвовали члены комиссии, а также представители муниципальных районов республики. Участники рассмотрели вопросы организации летнего отдыха за истекший период, а также обеспечения безопасности пребывания детей в лагерях различного типа.

Для быстрого реагирования на проблемы, связанные с оздоровительной кампанией, в республике работает телефон горячей линии: +7 (843) 293-12-91 (круглосуточно). Кроме того, по данному номеру граждане могут уточнить информацию о наличии путевок и различных формах отдыха.

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