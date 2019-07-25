Татар-информ

25 июля 2019, 15:16

Общество

Специалисты в Казани обсудили вопросы обеспечения безопасности пребывания детей в лагерях

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Общество

Специалисты в Казани обсудили вопросы обеспечения безопасности пребывания детей в лагерях

В Кабмине РТ прошло плановое заседание Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Кабмине РТ прошло плановое заседание Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи под председательством вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой, сообщает пресс-служба Правительства республики. 

В заседании участвовали члены комиссии, а также представители муниципальных районов республики. Участники рассмотрели вопросы организации летнего отдыха за истекший период, а также обеспечения безопасности пребывания детей в лагерях различного типа. 

Для быстрого реагирования на проблемы, связанные с оздоровительной кампанией, в республике работает телефон горячей линии: +7 (843) 293-12-91 (круглосуточно). Кроме того, по данному номеру граждане могут уточнить информацию о наличии путевок и различных формах отдыха.

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