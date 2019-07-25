В Казани нетрезвая автоледи устроила аварию, в которой пострадала 14-летняя пассажирка авто

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В казанском поселке Юдино нетрезвая автоледи за рулем малолитражки устроила аварию, в которой пострадала 14-летняя пассажирка авто. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 23.30 35-летняя женщина-водитель автомобиля "Шевроле" с признаками алкогольного опьянения напротив дома №8 по улице Лейтенанта Красикова, по предварительным данным, не выбрала безопасный боковой интервал и совершила наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль опрокинулся на бок», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии 14-летняя девочка, которая находилась в малолитражке, получила различные травмы. Медики «скорой» диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга и ушибы головы и ног.



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