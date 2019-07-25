Татар-информ

25 июля 2019, 16:10

Общество

В Казани обсудят проблемы сохранения историко-культурного наследия Центральной Азии и России

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Общество

В Казани обсудят проблемы сохранения историко-культурного наследия Центральной Азии и России

Международный форум пройдет с 26 по 28 июля в Казани, Свияжске и Болгаре.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). С 26 по 28 июля в Татарстане пройдет международный форум «Гуманитарная безопасность в современном мире: вызовы и практики сохранения историко-культурного наследия Центральной Азии и России», сообщает организатор — АНО «Институт исследований Центральной Азии».

В ходе форума будут обсуждаться тенденции сохранения памятников истории и культуры Центральной Азии и Евразийского континента, также будут рассматриваться феномен миротворчества народов Центральной Азии в контексте гуманитарной безопасности, культура мира как фактор миротворческой безопасности современного мира, центральноазиатский компонент в материальной культуре Волжской Булгарии и Булгарского улуса Золотой Орды в XI-XIV вв.

Форум будет проходить 26 июля в 10.00 на площадке АНО «Институт исследований Центральной Азии» по адресу: Казань, ул. Пушкина, 1/55, Александровский зал. 

Продолжится работа форума 27 июля в Государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» и завершится 28 июля в Болгарском историко-археологическом комплексе.

Также в рамках работы в Свияжске и Болгаре запланировано посещение различных объектов для более детального ознакомления с историко-культурным наследием республики.

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