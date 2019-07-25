Разработка «КРЭТ» Николая Колесова позволит Росгидромету вдвое точнее прогнозировать погоду

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Концерн «Радиоэлектронные технологии», которым руководит выходец из Татарстана Николай Колесов, начал поставлять Росгидромету оборудование нового поколения для радиозондирования атмосферы. Система «Полюс-С» не имеет российских аналогов и позволяет в два раза повысить точность прогнозирования погоды. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Система предназначена не только для получения обычной метеорологической информации, такой как температура, влажность, давление и скорость ветра. Как отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, Росгидромет уже начал оснащать новейшими системами свои метеостанции. «Наши системы для радиозондирования атмосферы будут установлены на метеостанциях по всей стране в рамках программы обновления оборудования, которую проводит Росгидромет. Системы нового поколения позволят российским метеорологам развивать численные прогнозы погоды на основе современных моделей атмосферы, контролировать уровень промышленных выбросов и предупреждать о природных и техногенных катастрофах. “Полюс” – это полностью отечественная разработка, которая уже успешно прошла апробацию на космодромах “Байконур” и “Восточный”, а также в условиях Арктики», – сказал Евтушенко.

Станция работает совместно с радиозондом, который оснащен приемником спутниковых сигналов ГЛОНАСС/GPS. По сравнению с иностранными и отечественными аналогами зонд точнее измеряет температуру и чаще обновляет данные, при этом частота передатчика варьируется в диапазоне 400,15 – 406 МГц, что не препятствует работе сотовой связи. «На фоне изменения климатических условий, в том числе на территории нашей страны, изучение атмосферы может помочь в решении вопросов, связанных с глобальным потеплением, а также предоставить дополнительные данные, которые могут быть использованы для развития авиации в части создания высотных реактивных и турбореактивных самолетов», – рассказал генеральный директор «КРЭТ» Николай Колесов.

Как он отметил, новая система радиозондирования не имеет российских аналогов, а с учетом низких расходов на ее содержание и эксплуатацию сможет конкурировать с подобными европейскими решениями.

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