Татарстанский Минтранс выступил за распространение «Платона» на местные дороги

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Регионы должны получить полномочия для применения системы «Платон» на местных дорогах. Осуществлять необходимый весо-габаритный контроль грузовиков могла бы «муниципальная милиция». Такое предложение озвучил глава Минтранса РТ Ленар Сафин на прошедшей в Казани коллегии руководителей межрегиональных управлений Госавтодорнадзора.

«Необходимо дать полномочия регионам вводить на региональных дорогах систему „Платон“. Мы знаем, где у нас на сегодняшний день нагрузка на региональных дорогах такая же, как на федеральных. Соответственно, знаем, где у нас идет транспорт», — отметил Сафин, обращаясь к участникам совещания.

Он объяснил, что для должного контроля этой сферы существующих сил Ространснадзора недостаточно.

«Нужно отдать полномочия регионам для создания муниципальной милиции — создавать органы, которые позволят нам осуществлять весо-габаритный контроль на региональных дорогах за счет тех средств, которые мы будем собирать на этих дорогах в системе „Платон“. Это тот путь, к которому надо идти», — заключил Сафин.

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