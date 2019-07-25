На фестивале еды на Кремлевской набережной приготовят жареную чучвару и крафтовые пельмени

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). На Кремлевской набережной со 2 по 4 августа состоится фестиваль Kremlin FoodFest. Место проведения – Центральная аллея. Об этом сообщается в Instagram`e набережной.



Фестиваль еды представит уникальную возможность попробовать самые вкусные, необычные и уникальные блюда от 20 разных участников.



Гости и жители столицы смогут попробовать кальмары в апельсиновом перце на гриле, жареную чучвару, паэлью с курицей, киймаки баб, узбекский плов, уху по-восточному, крылышки «баффало», крафтовые пельмени, мороженое в кокосе и много других удивительных и вкусных блюд.



Участников также ждет яркая развлекательная программа и подарок от участников фестиваля: световое шоу и фейерверк из конфетти. Начало события запланировано на 11 утра 2 августа.

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