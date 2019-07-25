Кружковое движение НТИ и WorldSkills Russia договорились о взаимной интеграции цифровых сервисов

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) и Союз «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» подписали соглашение о взаимной интеграции новых цифровых сервисов для талантливых школьников. Об этом сообщает пресс-служба Минобра РТ.

Документ подписали лидер рабочей группы Кружковое движение НТИ Дмитрий Земцов и гендиректор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов.

Для эффективной работы со школьниками платформа «Талант» и проект «Билет в будущее» будут обмениваться информацией об участниках проектов, их достижениях, формировать для школьников персональные траектории развития (рекомендовать образовательные программы, летние школы, олимпиады, конкурсы, подходящие для поступления в вузы), совместно накапливая «цифровые следы» юных талантов России.

«Мы сможем использовать больше практических форматов и возможностей для профориентации в кружках НТИ, чтобы дети попробовали несколько видов деятельности. Коллеги, в свою очередь, поделятся с нами накопленным в Кружковом движении опытом работы, дополнят наши базы данных», — прокомментировал Роберт Уразов.

Цифровая платформа «Талант» стартовала в рамках интенсива «Остров 10-22» и уже собрала «цифровые следы» более 110 тыс. участников Кружкового движения.

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