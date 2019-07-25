Минтранс РФ намерен отрегулировать отдельным законом сервисы совместных поездок

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Популярные в России сервисы совместных поездок будут отрегулированы специальным федеральным законом. Об этом стало известно на прошедшей в Казани коллегии руководителей межрегиональных управлений Госавтодорнадзора.

О разработке соответствующего законопроекта участникам совещания рассказал замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко.

«Прогресс не стоит на месте, появляются сервисы по организации совместных поездок, наиболее известный из них это BlaBlaCar. Мы готовим проект федерального закона, который бы урегулировал этот вид перевозок», — отметил Луговенко.

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