За посылку с препаратами, повышающими выносливость и мужскую силу, житель РТ отправится в колонию

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). За посылку с сильнодействующими препаратами, повышающими выносливость и мужскую силу, житель Татарстана отправится в колонию строгого режима. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что в конце февраля этого года 33-летний мужчина через Интернет заказал у неустановленного лица сильнодействующие препараты для повышения выносливости и мужской силы», – уточнил Галиев.

В марте во время получения посылки с контрабандой на почте мужчина был задержан.

Суд признал его виновным по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ» и назначил наказание в виде полутора лет колонии строгого режима.



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