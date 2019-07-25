На пяти станциях соседних с Татарстаном республик пройдет «День пассажира»

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Завтра, 26 июля, пригородная пассажирская компания «Содружество» проведет акцию «День пассажира», сообщает пресс-служба РЖД.

«Акция пройдет на станциях Алатырь с 12.00 до 13.00, Васильево с 14.00 до 16.00, Чернушка с 08.30 до 09.30, Ижевск с 15.00 до 16.00, Вятские Поляны с 11.00 до 12.00», — говорится в сообщении.

Все желающие смогут задать вопросы и высказать предложения по организации перевозок в пригородном железнодорожном сообщении.

В расписании указано местное время.

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