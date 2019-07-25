В сентябре Казань примет финал конкурса «Цифровой прорыв»

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей» — пройдет в Казани с 27 по 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

Конкурсные мероприятия пройдут в МВЦ «Казань Экспо», где одновременно в течение 48 часов на площадке будут работать более 3 тыс. специалистов в области программирования, дизайна и управления.

«В первые два дня конкурсантов ждет несколько воркшопов, на которых они узнают о секретах и особенностях публичных выступлений, а также научатся генерировать идеи и строить бизнес-модели», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

А главным результатом хакатона, по его словам, должно стать максимальное число рабочих цифровых продуктов, которые разработают финалисты.

В состав команд войдут финалисты региональных отборочных этапов, которые проходили в 40 городах России с 8 июня по 28 июля. Ожидается, что в финальном хакатоне примут участие свыше 650 команд, 200 из которых по результатам нескольких контрольных мероприятий допустят к финальной защите перед экспертным жюри.

Также в рамках финала конкурса пройдет школьный хакатон для участников в возрасте до 18 лет.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что по итогам регионального этапа всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который прошел в Казани, одним из победителей стала команда студентов университета Иннополис.

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