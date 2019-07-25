Татар-информ

25 июля 2019, 13:44

Политика

Число партий, которые смогут пройти в Госсовет РТ по единому округу, сократилось с 11 до 9

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Политика

Число партий, которые смогут пройти в Госсовет РТ по единому округу, сократилось с 11 до 9

Фото: Александр Эшкинин

ЦИК Татарстана зарегистрировала списки четырех парламентских партий – «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Избирательные комиссии Татарстана завершили прием документов от политических партий, которые планировали принять участие в выборах в Госсовет РТ шестого созыва. Партия «Родина» и партия «Добрых дел, защиты детей и женщин» не представили документов в поддержку своего выдвижения. Об этом сегодня сообщил председатель ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов.

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«Вчера избирательные комиссии завершили прием документов политических партий, кандидатов для регистрации. ЦИК Татарстана на сегодняшний день зарегистрировала списки четырех парламентских партий – “Единой России”, КПРФ, “Справедливой России”, ЛДПР – всего 171 кандидат», – сказал Шагиахметов на заседании Центризбиркома Татарстана.

По его словам, документы на регистрацию также представили 5 партий – «Коммунисты России», партия РОСТА, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», партия «Ветеранов России» и партия «Российский общенародный союз». В настоящее время идет проверка представленных подписных листов.

«Две политические партии – “Родина” и партия “Добрых дел, защиты детей и женщин” документы для регистрации, в том числе подписные листы в поддержку своего выдвижения, не представили, таким образом, оснований для регистрации республиканских списков не имеется», – подчеркнул председатель ЦИК РТ.

Как было отмечено на заседании Центризбиркома Татарстана, в течение 10 дней комиссии проверят представленные документы, подписные листы и будут приняты решения о регистрации кандидатов, республиканских списков кандидатов либо об отказе в регистрации. До 2 августа будут известны все участники избирательной кампании.

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