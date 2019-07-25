Число партий, которые смогут пройти в Госсовет РТ по единому округу, сократилось с 11 до 9

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Избирательные комиссии Татарстана завершили прием документов от политических партий, которые планировали принять участие в выборах в Госсовет РТ шестого созыва. Партия «Родина» и партия «Добрых дел, защиты детей и женщин» не представили документов в поддержку своего выдвижения. Об этом сегодня сообщил председатель ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов.

«Вчера избирательные комиссии завершили прием документов политических партий, кандидатов для регистрации. ЦИК Татарстана на сегодняшний день зарегистрировала списки четырех парламентских партий – “Единой России”, КПРФ, “Справедливой России”, ЛДПР – всего 171 кандидат», – сказал Шагиахметов на заседании Центризбиркома Татарстана.

По его словам, документы на регистрацию также представили 5 партий – «Коммунисты России», партия РОСТА, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», партия «Ветеранов России» и партия «Российский общенародный союз». В настоящее время идет проверка представленных подписных листов.

«Две политические партии – “Родина” и партия “Добрых дел, защиты детей и женщин” документы для регистрации, в том числе подписные листы в поддержку своего выдвижения, не представили, таким образом, оснований для регистрации республиканских списков не имеется», – подчеркнул председатель ЦИК РТ.

Как было отмечено на заседании Центризбиркома Татарстана, в течение 10 дней комиссии проверят представленные документы, подписные листы и будут приняты решения о регистрации кандидатов, республиканских списков кандидатов либо об отказе в регистрации. До 2 августа будут известны все участники избирательной кампании.

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