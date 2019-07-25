Татарское управление инкассации РОСИНКАС приступило к выпуску бронированных автомобилей

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В 2019 году Татарское республиканское управление инкассации — филиал объединения РОСИНКАС приступило к производству бронированных автомобилей. Об этом в интервью с корреспондентом ИА «Татар-информ» рассказал начальник управления Васим Вахитов.

«Мы начали производить бронированные машины у себя, и пока это единственное подразделение в системе РОСИНКАС. По всем требованиям автомобили для защиты инкассаторов от нападения криминальных структур оснащены бронированной сталью, специальными бронированными стеклами и многим другим. Автомобили отвечают самым современным требованиям», — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что автомобили оснащены сигнализацией последнего поколения «Пандора», системами спутникового мониторинга Глонасс с тревожной кнопкой, восемью видеокамерами и скрытыми активными микрофонами для записи переговоров внутри салона. Кроме того, в них установлен специальный отсек-накопитель с дроп-боксом для вложения сейф-пакетов.

Планируется, что реализация проекта бронирования обеспечит существенный экономический эффект за счет снижения затрат на закупку спецавтотранспорта.

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