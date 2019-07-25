Татарское республиканское управление инкассации отметит свой 80-летний юбилей

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Татарское республиканское управление инкассации — филиал российского объединения инкассации (РОСИНКАС) ЦБ РФ 1 августа отметит свое 80-летие. Праздник пройдет в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон». Об этом в интервью с корреспондентом ИА «Татар-информ» рассказал начальник управления Васим Вахитов.

«Мы, как одно из крупнейших подразделений РОСИНКАС, решили провести этот праздник с большим размахом. Мы пригласим лучших инкассаторов, ветеранов инкассации — наш золотой фонд. Также мы пригласим руководителей крупнейших организаций, с которыми мы работаем, представителей кредитных организаций, банков, руководителей нашей республики», — отметил спикер, добавив, что на праздник также приедут коллеги из Москвы и соседних республик.

Для гостей празднества подготовят специальную программу с презентацией деятельности инкассационной организации. В рамках вечера управление представит инкассаторские автомобили отечественного и зарубежного производства, бронежилеты и многое другое. Кроме того, на празднике состоится награждение ветеранов и передовиков инкассации.

«Татарстан является примером во многих областях, во многих направлениях в России он является жемчужиной. Инкассация нашей республики ни в чем не должна уступать, и в этой сфере мы стараемся показать пример», — заключил Васим Вахитов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2019 году Татарское республиканское управление инкассации приступило к производству бронированных автомобилей. Машины оснащены системами спутникового мониторинга, тревожной кнопкой, восемью видеокамерами и многим другим.

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