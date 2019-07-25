Построенный в Татарстане вьетнамский фрегат «Куанг Чунг» примет участие в параде в День ВМФ России

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). На главную базу Тихоокеанского флота во Владивосток прибыл фрегат Военно-морских сил Вьетнама «Куанг Чунг», построенный на Зеленодольском заводе имени Горького. Боевой корабль Вьетнама впервые в истории примет участие в параде в честь Дня Военно-морского флота России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Торжественная церемония встречи корабля Военно-морских сил Вьетнама состоялась на Корабельной набережной Владивостока. По традиции девушки в русских национальных костюмах преподнесли гостям хлеб и соль. Оркестр штаба Тихоокеанского флота исполнил государственные гимны двух стран. «В период стоянки корабля у причала моряки Тихоокеанского флота и ВМС Вьетнама запланировали товарищеские спортивные состязания, для иностранных гостей проведут экскурсию по историческим местам города. Постановка фрегата «Куанг Чунг» в парадную линию запланирована на 27 июля. Визит вьетнамского корабля во Владивосток завершится 29 июля», – говорится в сообщении пресс-службы.

Боевой фрегат «Куанг Чунг» (проект 11661 «Гепард 3.9») был заложен на стапелях Зеленодольского завода имени Горького в сентябре 2013 года. Передача судна вьетнамской стороне состоялась осенью 2017 года, на вооружение он был принят в феврале 2018 года. Боевые корабли «Гепард 3.9» предназначены для решения широкого круга задач, в том числе для борьбы с подводными лодками, уничтожения надводных и воздушных целей. Корабли проекта 11661 имеют мощное ракетное, зенитно-ракетное и артиллерийское вооружение.

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