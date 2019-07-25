Для эковолонтеров Татарстана стартовал прием заявок на конкурс лучших отрядов

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Организаторы объявили о проведении второго всероссийского конкурса «Лучший эковолонтерский отряд», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Принять участие в конкурсе могут отряды, в составе которых состоят граждане в возрасте от 10 и более лет, и реализовавшие различные социально-экономические проекты.

В рамках конкурса можно подать работы по следующим номинациям: «Волонтеры леса», «Помогаем заповедникам», «Эковолонтеры — рекам и озерам», «Эковолонтеры города», «Мусору — нет!» и «Эковзгляд» (проекты, посвященные созданию и распространению информационно-просветительских медиа-материалов).

Прием заявок продлится до 30 сентября. Победителей наградят в Москве 28 — 31 октября в рамках Всероссийской конференции по экологическому образованию.

Подробнее о правилах участия и подаче заявления-анкеты и портфолио участники могут узнать на сайте фонда им. В. И. Вернандского.

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