Прокуратура выявила, что в первые и десятые классы школ в Татарстане детей зачисляют с нарушениями

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Прокуратура выявила, что в первые и десятые классы некоторых школ в Татарстане детей зачисляют с нарушениями. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Прокуратура Республики Татарстан подвела итоги проверок соблюдения требований законодательства об образовании, которые прошли в школах и детских садах в 14 городах республики», – уточнил Руслан Галиев.

К примеру, в казанской гимназии №7 на 17 мая 2019 года в первый класс были зачислены 98 детей, не проживающих на закрепленной за школой территории. Хотя по закону дети не по месту жительства зачисляются в учебное заведение лишь с 1 июля и исключительно на свободные места.

Такие же нарушения были выявлены в школе № 174 в Казани.

Кроме того, надзорное ведомство установило, что в казанском лицее № 35 девятый класс окончили 126 детей. Решением руководства учебного заведения, на 2019-2020 год были укомплектованы только два 10-х класса. Таким образом, продолжить обучение в школе смогли только 56 детей. 25 ученикам было отказано в приеме в 10-й класс из-за отсутствия свободных мест и плохих показателей при индивидуальном отборе в профильные классы.

Аналогичные нарушения были выявлены в 19-й казанской гимназии.

После вмешательства в дело прокуратуры в 35-м лицее создали дополнительный десятый класс, а в 19-й гимназии – уплотнили имеющиеся.

Схожие нарушения законодательства выявлены в некоторых школах Буинского и Зеленодольского районов РТ.

Во время проверки детских садов выяснилось, что в Азнакаевском районе республики с родителей дошколят для поступления требовали документы, не предусмотренные законодательством.

Всего по результатам проверки прокуроры выявили 32 нарушения законодательства и внесли 34 представления в адрес руководителей образовательных организаций и территориальных подразделений образования.

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