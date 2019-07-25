Продолжается прием заявок школьных рисунков и стихов о Великом Болгаре и Свияжске

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Продолжается прием заявок на конкурс школьных рисунков и стихов о Великом Болгаре и об острове-граде Свияжск. Конкурс проходит с 22 апреля по 9 сентября включительно, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.



Все работы конкурсантов размещаются в Instagram-странице – в аккаунте @Bolgar_Sviyazhsk.





К участию приглашаются ученики 1 – 11-х классов общеобразовательных школ, расположенных на территории Татарстана. Конкурс проводится в восьми номинациях. Призом для победителей для всех категорий станет обзорная экскурсия по острову-граду Свияжск и Великому Болгару.





С подробным положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке: http://tourism.tatarstan.ru/rus/konkurs-shkolnih-risunkov-i-stihov-o-velikom.htm

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