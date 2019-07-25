Казгордума досрочно сложила полномочия депутата от КПРФ Ислаева

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Казанская городская Дума досрочно прекратила полномочия депутата от татарстанского отделения Коммунистической партии России (КПРФ). Об этом стало известно на внеочередной XXXV сессии в исполкоме города.

«Наш коллега Ислаев Азат Файзулхакович подал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Казанской городской Думы в связи с переходом на работу за пределами города Казани», — заявила исполняющий обязанности главы муниципального образования Евгения Лодвигова.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата также исключили из состава постоянных комиссий Казгордумы по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам и по градостроительству и ЖКХ.

Азат Ислаев родился в 1985 году в Перми, учился на юридическом факультете Академии управления ТИСБИ в Казани. Является финансовым директором ООО «Служба земельных отводов».

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