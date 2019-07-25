В Набережных Челнах судят владельцев ООО «РенБизнесАвто» за махинации с «КАМАЗами»

(Набережные Челны, 25 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Сегодня в Набережных Челнах стартовал судебный процесс над владельцами ООО «РенБизнесАвто» Рафилем и Ренатом Габделхаковыми за махинации с «КАМАЗами».

По версии следствия, компания «РенБизнесАвто» закупила «КАМАЗы» – порядка 279 сборочных комплектов деталей грузовиков экологического класса Евро-2, который запрещен для использования в России. И без какой-либо модернизации пытались их реализовать под видом автомобилей, отвечающим требованиям Евро-4. Техпаспорта для «КАМАЗов» были подделаны.

Перед судом предстал также бывший начальник ГИБДД по Кировской области Александр Плотников, который зарегистрировал автомобили по поддельным техпаспортам, тем самым способствовал их выходу на рынок.

Подсудимым предъявлено обвинение в создании ОПГ и мошенничестве в крупном размере.

На суде адвокаты Плотникова настаивали на том, чтобы его дело рассматривалось в одном из судов Кировской области, так как именно там происходили основные события. Стоит отметить, что это уже не первое ходатайство кировчан о возврате дела на родину. К слову, прежние были отклонены.

Судья взял тайм-аут, чтобы ознакомиться с ходатайством и вынести по нему решение.



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