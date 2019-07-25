Тысячи нарушений и борьба с нелегальными маршрутками: в Казани прошла коллегия Госавтодорнадзора

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). В Казани состоялось совещание руководителей межрегиональных управлений Госавтодорнадзора по итогам первой половины 2019 года. Участниками мероприятия стали замглавы Ространснадзора РФ Асланбек Ахохов и глава республиканского Минтранса Ленар Сафин.

Перед началом коллегии Асланбек Ахохов поблагодарил татарстанские власти за высокий уровень организации мероприятия.

«Мы сделали правильный выбор, что решили провести это совещание у вас. Надеюсь, что итоги нашей работы здесь будут позитивными. В эти дни мы и поработали, и ознакомились с культурой и историей Татарстана — республикой, которая по многим показателям сейчас является передовой», — обратился к участникам совещания Ахохов.

Затем он передал слово присутствовавшему в зале министру транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленару Сафину.

«На сегодняшний день проблемой многих регионов остаются незаконные перевозки. В формате сегодняшнего совещания мы обсудим этот вопрос. Мы разработали ряд предложений, направленных на его решение, которые, возможно, нужно вносить в законодательство на федеральном уровне», — отметил глава республиканского Минтранса.

После этого участники совещания приступили к работе. Основной доклад с итоговыми данными по стране за прошедшее полугодие озвучил Асланбек Ахохов. По его словам, в настоящее время в системе Госавтодорнадзора подлежат контролю и надзору более 205 тыс. хозяйствующих субъектов. Из них более 36 тыс. имеют лицензии на перевозку пассажиров в автобусах, свыше 14 тыс. имеют лицензию на международные автоперевозки.

За отчетный период ведомство провело более 12 тыс. проверок поднадзорных субъектов. Их итогом стали 18,5 тыс. выявленных нарушений и 6,5 тыс. штрафов на сумму более 104 млн рублей.

Еще одним докладчиком совещания стал замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров. По его словам, в Татарстане работает современная транспортная система. Основное внимание уделяется формированию широкой маршрутной сети общественного транспорта и обновления ее автопарка. Отдельно Егоров остановился на вопросе борьбы с незаконными перевозками.

«Проблемным вопросом остается перевозка пассажиров по регулярным маршрутам под видом заказных перевозок. Это создает нездоровую конкуренцию и повышает риск возникновения ДТП. Для пресечения этой деятельности Правительством РТ создана межведомственная рабочая группа», — сообщил замглавы Минтранса РТ.

По его словам, результаты не заставили себя ждать — только в Казани были обнаружены 12 нелегальных площадок посадки пассажиров, зафиксировано более полутысячи незаконных маршруток.

«Благодаря этому опыту в Татарстане организовано привлечение незаконных перевозчиков к административной ответственности. На территории республики по этому вопросу уже наработана положительная судебная практика. Уверен, что дальнейшая совместная работа с Госавтодорнадзором принесет свои результаты»,— заключил Андрей Егоров.

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