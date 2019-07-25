Татар-информ

25 июля 2019, 11:48

Шоу-бизнес

Известный исполнением татарских песен африканец Оливер Мбвебве женился на татарке

Шоу-бизнес

Известный исполнением татарских песен африканец Оливер Мбвебве женился на татарке

Фото: instagram.com/olivier_mbwebwe/

О свадьбе Оливер сообщил на своей странице в Instagram.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Артист команды Ильсии Бадретдиновой, ставший популярным благодаря своим исполнениям татарских песен, уроженец Африки Оливер Мбвебве женился на татарке. Невесту зовут Камила. О свадьбе Оливер сообщил на своей странице в Instagram.

«Я обожал ее взгляд, потому что только она смотрела на меня с искренней любовью. Люблю тебя, любимая!» – написал Оливер, приложив фотографию с церемонии бракосочетания.

«Да, Камила – татарка. Но только татарский она не знает. Я сам научу тому, что знаю. Друзья, близкие приняли очень тепло, проблемы не было», – рассказал он корреспонденту ИА «Татар-информ».

В комментариях пользователи поздравляют пару и желают большого счастья. «Любовь не знает границ», «Поздравляем от всего сердца», «Субханаллах, молодец, дружище. Будьте счастливы», «Оливер, счастья вам, растите здоровых детей», «Какая хорошая новость, пусть ваша семейная жизнь будет такой же, как ваши первые встречи», – пишут они.
 

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